Дизайн сайта по интерьерам и мебели

$150
Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок402 просмотра
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Нужно сделать дизайн главной страницы для сайта компании, которая занимается кухнями, мебелью, светом, сантехникой, плиткой, паркетом, дверьми.

Соответсвенно это все разделы каталога и уже на главной в рабочем поле должны быть отображены смысловые картинки для перехода на соответствующие разделы каталога:

Кухни

Мебель

Свет

Сантехника

Плитка

Паркет

Двери

В качестве примера след. сайт: http://venezia.com.ua/ - здесь в большей степени устраивает структура.

Разделы сайта:

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Цветовая гамма: коричнево-золотистая (см. в приложении на вывеску и в этом стиле рисовать сайт)

Дизайн сайта
13 лет назад
epelepsa
Ольга 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$150
5 дней
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