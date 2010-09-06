Дизайн сайта по интерьерам и мебели

Нужно сделать дизайн главной страницы для сайта компании, которая занимается кухнями, мебелью, светом, сантехникой, плиткой, паркетом, дверьми.

Соответсвенно это все разделы каталога и уже на главной в рабочем поле должны быть отображены смысловые картинки для перехода на соответствующие разделы каталога:

Кухни

Мебель

Свет

Сантехника

Плитка

Паркет

Двери

В качестве примера след. сайт: http://venezia.com.ua/ - здесь в большей степени устраивает структура.

Разделы сайта:

Главная

О компании

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Цветовая гамма: коричнево-золотистая (см. в приложении на вывеску и в этом стиле рисовать сайт)