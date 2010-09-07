Конкурс на промо сайт для торрент клиента MediaGet

# 1 — $ 150

Требуется создать расширенную промо страницу для торрент клиента. Главная страница отображение 6 основных преимуществ клиента:

1) Встроенный поиск

2) Информация о файлах (загрузках)

3) Встроенный медиапроигрыватель

4) Медиатека

5) Возможность поделиться и сайт mgshare.com

6) Онлайн просмотр файлов

Скрины всех 6 функции в приложении. Сайт клиента media-get.ru. Приветствуется аякс и динамические страницы.

Логотип используется наш.

VUZE.COM сайт по образу и подобию которого необходимо сделать промо, светлые тона, простые читающиеся заголовки и описания функционала. Одним словом, сайт полностью устраивает по уровню и оформлению. Придумывать велосипед не стоит, необходимо поработать с данным сайтом и подтянуть его под нас.

Для каждой функции необходимо сделать отдельную страничку с красивыми скринами данной функции и описанием. Пример опять же можно видеть на vuze.com общий блок функции по нажатию на каждую из них открывается конкретная.

Перед началом работы над конкурсом НЕОБХОДИМО ознакомиться с работой программы и функционалом, вопросы что делает какая либо функция не поддерживаются.

Задача промо: ярко, доступно и просто объяснить пользователь что программа ему действительно нужна, установка программы. На всех страницах необходимо давать возможность загрузить программу, юзер не должен искать кнопку скачать.

MediaGet в данный момент работает только под виндой.