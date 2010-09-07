Конкурс на промо сайт для торрент клиента MediaGet

Вот сайт http://ero-xru.com/ruxero/index.php с красивым дизайном. Нужно адаптировать его под DLE 8.0 или же предложить написать новый дизайн примерно в таком стиле. Цену указываем сами....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать расширенную промо страницу для торрент клиента. Главная страница отображение 6 основных преимуществ клиента:
1) Встроенный поиск
2) Информация о файлах (загрузках)
3) Встроенный медиапроигрыватель
4) Медиатека
5) Возможность поделиться и сайт mgshare.com
6) Онлайн просмотр файлов
Скрины всех 6 функции в приложении. Сайт клиента media-get.ru. Приветствуется аякс и динамические страницы.
Логотип используется наш.
VUZE.COM сайт по образу и подобию которого необходимо сделать промо, светлые тона, простые читающиеся заголовки и описания функционала. Одним словом, сайт полностью устраивает по уровню и оформлению. Придумывать велосипед не стоит, необходимо поработать с данным сайтом и подтянуть его под нас.
Для каждой функции необходимо сделать отдельную страничку с красивыми скринами данной функции и описанием. Пример опять же можно видеть на vuze.com общий блок функции по нажатию на каждую из них открывается конкретная.
Перед началом работы над конкурсом НЕОБХОДИМО ознакомиться с работой программы и функционалом, вопросы что делает какая либо функция не поддерживаются.
Задача промо: ярко, доступно и просто объяснить пользователь что программа ему действительно нужна, установка программы. На всех страницах необходимо давать возможность загрузить программу, юзер не должен искать кнопку скачать.
MediaGet в данный момент работает только под виндой.
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