Конкурс на промо сайт для торрент клиента MediaGet

$150
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок1166 просмотров
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#1$150

Требуется создать расширенную промо страницу для торрент клиента. Главная страница отображение 6 основных преимуществ клиента:

1) Встроенный поиск

2) Информация о файлах (загрузках)

3) Встроенный медиапроигрыватель

4) Медиатека

5) Возможность поделиться и сайт mgshare.com

6) Онлайн просмотр файлов

Скрины всех 6 функции в приложении. Сайт клиента media-get.ru. Приветствуется аякс и динамические страницы.

Логотип используется наш.

VUZE.COM сайт по образу и подобию которого необходимо сделать промо, светлые тона, простые читающиеся заголовки и описания функционала. Одним словом, сайт полностью устраивает по уровню и оформлению. Придумывать велосипед не стоит, необходимо поработать с данным сайтом и подтянуть его под нас.

Для каждой функции необходимо сделать отдельную страничку с красивыми скринами данной функции и описанием. Пример опять же можно видеть на vuze.com общий блок функции по нажатию на каждую из них открывается конкретная.

Перед началом работы над конкурсом НЕОБХОДИМО ознакомиться с работой программы и функционалом, вопросы что делает какая либо функция не поддерживаются.

Задача промо: ярко, доступно и просто объяснить пользователь что программа ему действительно нужна, установка программы. На всех страницах необходимо давать возможность загрузить программу, юзер не должен искать кнопку скачать.

MediaGet в данный момент работает только под виндой.

13 лет назад
bet-shop
Виктор 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Победитель конкурса
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
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