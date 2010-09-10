Добавить в шапку контакты

$10
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок1320 просмотров
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#1$10

www.disketka.ru

Нужно отредактировать часть шапки, добавив контакты, соответствующие иконки (в области где сейчас телефон написан)

иконка телефона 8 (926) 520-07-84

иконка аси зеленая 297838366

иконка мыла (собачка или конверт) [email protected]

стиль на ваше усмотрение..что есть сейчас-мне не нравится. Главное чтоб сочеталось со всеми остальными элементами, но в то же время было заметно посетителю.

саму картинку прикрепляю.

размер должен быть тем же в жпг.

п.с. приветствуются идеи по замене мальчика:)

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Победитель конкурса
vansy
Иван 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1
Качественная реализация с учетом пожеланий. В следующий раз буду иметь данного дизайнера ввиду. Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Приятно было работать. ТЗ чёткое. Оплата моментальная. Спасибо!
Заявки фрилансеров
vansy
Иван 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1
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