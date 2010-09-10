Добавить в шапку контакты

# 1 — $ 10

www.disketka.ru

Нужно отредактировать часть шапки, добавив контакты, соответствующие иконки (в области где сейчас телефон написан)

иконка телефона 8 (926) 520-07-84

иконка аси зеленая 297838366

иконка мыла (собачка или конверт) [email protected]

стиль на ваше усмотрение..что есть сейчас-мне не нравится. Главное чтоб сочеталось со всеми остальными элементами, но в то же время было заметно посетителю.

саму картинку прикрепляю.

размер должен быть тем же в жпг.

п.с. приветствуются идеи по замене мальчика:)