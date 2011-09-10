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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
C Иваном работаем уже давно в области дизайна сайтов и оформления GUI. Радует профессиональный подход и внимание к деталям.
Ответный отзыв
Уже долго сотрудничаем с Алексеем! Отличный заказчик! Всегда знает, что хочет получить в результате! Четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую!
$250
10 баллов
12 лет назад
Еще раз убедился в профессионализме выбранного исполнителя. В следующий раз буду обращаться уже напрямую. С Иваном легко найти общий язык, адекватно реагирует на пожелания заказчика и быстро вносит корректировки. Рекомендую всем, кому нужен современный и понятный дизайн.
Ответный отзыв
Артур - отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Приятные увеличения бюджета! Надеюсь на продолжение сотрудничества! 10 баллов!
$150
10 баллов
12 лет назад
Иван победил в конкурсе на дизайн сайта из трех страниц среди более чем 10 участников. Работой доволен, оперативно выполнил все доработки по дизайну. Рекомендую.
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов!
$239
10 баллов
12 лет назад
Доволен сотрудничеством, получил то что нужно, все доработки вовремя. Получился очень интересный дизайн, чувствуется рука профессионала!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Дмитрием! Отличный заказчик! Интересное задание, четко поставленные задачи! Своевременная оплата! Заказчика рекомендую к сотрудничеству :) 10 баллов!
$350
10 баллов
12 лет назад
Иван разработал отличный дизайн сайта и все дополнительные графические материалы. Заслуженная победа в конкурсе!
Ответный отзыв
Приятно работать с Алексеем! Всё четко! Отличный заказчик, знает что ему нужно. Мгновенная оплата.
Дизайн сайтов
15 отзывов
от $90
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $20
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $180
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга