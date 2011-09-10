Еще раз убедился в профессионализме выбранного исполнителя. В следующий раз буду обращаться уже напрямую. С Иваном легко найти общий язык, адекватно реагирует на пожелания заказчика и быстро вносит корректировки. Рекомендую всем, кому нужен современный и понятный дизайн.