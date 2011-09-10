vansy

Иван vansy

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Стильный дизайн сайта программы
C Иваном работаем уже давно в области дизайна сайтов и оформления GUI. Радует профессиональный подход и внимание к деталям.
Уже долго сотрудничаем с Алексеем! Отличный заказчик! Всегда знает, что хочет получить в результате! Четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
autoliga
Артур 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта-портала группы компаний
Еще раз убедился в профессионализме выбранного исполнителя. В следующий раз буду обращаться уже напрямую. С Иваном легко найти общий язык, адекватно реагирует на пожелания заказчика и быстро вносит корректировки. Рекомендую всем, кому нужен современный и понятный дизайн.
Артур - отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Приятные увеличения бюджета! Надеюсь на продолжение сотрудничества! 10 баллов!
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gekas82
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн социального сайта, 3 страницы
Иван победил в конкурсе на дизайн сайта из трех страниц среди более чем 10 участников. Работой доволен, оперативно выполнил все доработки по дизайну. Рекомендую.
Евгений отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов!
Ответный отзыв
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$239
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта тур. агентства
Доволен сотрудничеством, получил то что нужно, все доработки вовремя. Получился очень интересный дизайн, чувствуется рука профессионала!
Было приятно работать с Дмитрием! Отличный заказчик! Интересное задание, четко поставленные задачи! Своевременная оплата! Заказчика рекомендую к сотрудничеству :) 10 баллов!
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james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Стильный дизайн сайта программы
Иван разработал отличный дизайн сайта и все дополнительные графические материалы. Заслуженная победа в конкурсе!
Приятно работать с Алексеем! Всё четко! Отличный заказчик, знает что ему нужно. Мгновенная оплата.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
15 отзывов
от $90
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $180
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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