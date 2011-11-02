Дизайн социального сайта, 3 страницы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки1707 просмотров
#1$150

Требуется нарисовать дизайн социального сайта, предназначение которого -публикация открытых писем.

(Аналог - "открытое письмо Презеденту" или "open-letter(.)ru")

Схема сайта: в приложенном архиве есть ссылки.

Нарисовать дизайн в формате PSD со слоями (подписанными, вложенными)

Дизайн должен быть простым и понятным для большинства посетителей будущего сайта.

Использовать цвета: серый, голубой, синий, светлые тона. Посетители в основном днем.

Аудитория сайта: мужчины/женщины от 25-60 лет

Навигация по сайту - должна быть интуитивно понятной и доступной (схема расположения блоков ниже)

Шрифт, размер шрифта - читабельный, в сочетании с фоном - удобочитаемый

Макет -фиксированный, ширина - до 1000 пикселей.

технич. макеты: в архиве

14 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

vansy
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
Иван победил в конкурсе на дизайн сайта из трех страниц среди более чем 10 участников. Работой доволен, оперативно выполнил все доработки по дизайну. Рекомендую.
Евгений отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

vansy
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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