Тематика сайта : Продажа микронаушников для сдачи экзаменов. Пример аналогичного нашего сайта www.microyshi.ru Дизайн этого сайта будет проще!!! ТЗ прилагается ...
Дизайн социального сайта, 3 страницы
Требуется нарисовать дизайн социального сайта, предназначение которого -публикация открытых писем.
(Аналог - "открытое письмо Презеденту" или "open-letter(.)ru")
Схема сайта: в приложенном архиве есть ссылки.
Нарисовать дизайн в формате PSD со слоями (подписанными, вложенными)
Дизайн должен быть простым и понятным для большинства посетителей будущего сайта.
Использовать цвета: серый, голубой, синий, светлые тона. Посетители в основном днем.
Аудитория сайта: мужчины/женщины от 25-60 лет
Навигация по сайту - должна быть интуитивно понятной и доступной (схема расположения блоков ниже)
Шрифт, размер шрифта - читабельный, в сочетании с фоном - удобочитаемый
Макет -фиксированный, ширина - до 1000 пикселей.
технич. макеты: в архиве
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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