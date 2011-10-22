Профессиональный дизайн сайта и лого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок261 просмотр

Всем привет!

Нужно разработать профессиональный дизайн сайта вместе с лого и т.д. Тематика: хостинг статьи и все о веб хостинге. Сайт для англоязычных пользователей. Количество страниц: главная и около 5-6 внутренних. Присылайте свои контакты, скайп, емаил вместе с портфолио мне на nychosting(at)gmail.com. С уважением. Витя.

14 лет назад
nychosting
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

shizo
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

shizo
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
14 лет назад

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