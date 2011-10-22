Профессиональный дизайн сайта и лого

Всем привет!

Нужно разработать профессиональный дизайн сайта вместе с лого и т.д. Тематика: хостинг статьи и все о веб хостинге. Сайт для англоязычных пользователей. Количество страниц: главная и около 5-6 внутренних. Присылайте свои контакты, скайп, емаил вместе с портфолио мне на nychosting(at)gmail.com. С уважением. Витя.