Нужен уникальный дизайн для сайта строительной тематики. Натяжка на WordPress. Цена 70 $.
Профессиональный дизайн сайта и лого
Всем привет!
Нужно разработать профессиональный дизайн сайта вместе с лого и т.д. Тематика: хостинг статьи и все о веб хостинге. Сайт для англоязычных пользователей. Количество страниц: главная и около 5-6 внутренних. Присылайте свои контакты, скайп, емаил вместе с портфолио мне на nychosting(at)gmail.com. С уважением. Витя.
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