Дизайн сайта

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Закрыт23 заявки306 просмотров

Дизайн главной страницы, дизайн интерфейса сервиса почтовых сообщений (аналог support.wmtransfer.com/asp/servieces.asp), отдельно - работа по несложной верстке на основе этого дизайна около 40 страниц (т е наполнение страниц сайта текстами и картинками)

Тематика - научно техническая. Дизайн в этом духе: http://esteco.com/home.html, eads.net. Корпоративный, имиджевый, хайтековский.

14 лет назад
fagotMM
49 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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