Нужно разработать дизайн сайта. Тема: сувенирная продукция. Лого, фирменные цвета имеются. На выходе должен получиться PSD в аккуратно сложенных слоях. Достаточно будет 1 главной страницы. Оплата по факту приемки работы по вебмани.
Дизайн сайта
Дизайн главной страницы, дизайн интерфейса сервиса почтовых сообщений (аналог support.wmtransfer.com/asp/servieces.asp), отдельно - работа по несложной верстке на основе этого дизайна около 40 страниц (т е наполнение страниц сайта текстами и картинками)
Тематика - научно техническая. Дизайн в этом духе: http://esteco.com/home.html, eads.net. Корпоративный, имиджевый, хайтековский.
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