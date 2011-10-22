Перерисовать три страницы в PSD формат

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок248 просмотров

Здравствуйте.

Требуется красиво перерисовать в PSD формат (для верстки) три страницы сайта. Сейчас рисунки в JPEG формате.

Все иконки, кнопки и логотип есть в готовом виде.

14 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Стас - отличный исполнитель. Работа была выполнена ранее оговоренных сроков, а главное качественно. К тому же адекватный в общении человек. Ставлю большой плюс:)
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!

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kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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