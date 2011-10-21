Сделать шаблон Jomsocial 2.2

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Закрытнет заявок101 просмотр

Есть рабочий сайт с версией Jomsocial 2.0

и шаблоном, измененным под наш дизайн.

Обновив Jomsocial на версию 2.2 и этот шаблон - нам нужно подогнать его также под наш дизайн.

Писать заново шаблон не нужно, нужно изменить стили и где-то убрать/добавить иконочки, картиночки и т.п. (в коде, есть список измененных нами файлов в старой версии)

14 лет назад
umnik88
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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