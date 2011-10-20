Разработать дизайн для магазина

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Закрыт40 заявок353 просмотра

Доброго дня.

Необходимо разрабоать уникальный стильный современный дизайн для магазина.

Стилистически - минимализм, на белом фоне. Качественно прорисованные детали.

Страницы - морда, 2 страницы каталога, страница товара, текстовая страница, корзина и страница регистрации - все в одном дизайне.

Отличается только центральная область вывода информации или товаров.

Пример по дизайну и стилю - comfy.ua. Структура страницы на подобии ekip-sport.com.ua

Детали обсудим при переписке.

Оплата: предоплата 30%, остальное по выполнению.

Обязательно наличие портфолио.

Благодарю.

14 лет назад
smartech
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

schazov
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

schazov
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
14 лет назад

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