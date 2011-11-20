Дизайн сайта производителя деревянной мебели

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок2013 просмотров
#1$80

Сайт по дереву, элитные лестницы и мебель.

Элементы резных деревянных конструкций(ручная работа и т.д.)

подробности пожеланий и эскизы во вложенных файлах.

14 лет назад
Petrovich81
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

tigruly
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1
Ольга спасибо за работу. Сотрудничеством доволен. Оперативно и качественно. Вместе с макетом Ольга вложила шрифты, а все слои четко сгруппированы и подписаны, за что доп. благодарность от верстальщика.
Спасибо за интересный конкурс, и приятного заказчика!

Заявки фрилансеров

tigruly
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1

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