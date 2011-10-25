Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе. Примерное наполнение: ==================== ...
Сделать дизайн шапки на основе примера и сверстать
Сделать дизайн шапки на основе примера, и сверстать ее, и несколько блоков для сайта
без предоплат, оплата после проверки,
1000рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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