Сделать дизайн шапки на основе примера и сверстать

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок174 просмотра

Сделать дизайн шапки на основе примера, и сверстать ее, и несколько блоков для сайта

без предоплат, оплата после проверки,

1000рублей

14 лет назад
kokodra
Иван 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Сотрудничал с Антоном, очень доволен, быстро, качественно, через несколько дней без проблем добавил небольшие правки в проект. Рекомендую.
Отличный заказчик! Все с примерами, подробным описанием. Сразу же оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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