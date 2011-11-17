Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе. Примерное наполнение: ==================== ...
Небольшой объём работ для дизайнера
Имеется дизайн, требуется его немного доработать - стильно отрисовать пару элементов так, чтобы они сочетались с общим дизайном. Отписывайтесь, интересные кандидаты получат личное сообщение с предложением поработать. При успешном финише будет предложено дальнейшее сотрудничество по ряду проектов.
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