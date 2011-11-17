Небольшой объём работ для дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок331 просмотр

Имеется дизайн, требуется его немного доработать - стильно отрисовать пару элементов так, чтобы они сочетались с общим дизайном. Отписывайтесь, интересные кандидаты получат личное сообщение с предложением поработать. При успешном финише будет предложено дальнейшее сотрудничество по ряду проектов.

14 лет назад
Eugeniusch
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Александр проявил себя как надежный, грамотный, знающий свое дело исполнитель. Заказ выполнил качественно и без задержек. Рекомендую всем, не пожалеете!
Было приятно работать, спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад