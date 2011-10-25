Необходима разработка дизайна для сайта-визитки фермерского хозяйства. Сроки исполнения - 3 суток. Новички без портфолио не рассматриваются.
Приватный проект для action-studio
дизайн внутренних сраничек сайта
Выбранный исполнитель
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