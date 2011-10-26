Дизайн сайта визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок362 просмотра

Необходима разработка дизайна для сайта-визитки фермерского хозяйства.

Сроки исполнения - 3 суток.

Новички без портфолио не рассматриваются.

14 лет назад
SergeusKir
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$100
3 дня
Андрей быстро уловил поставленную задачу и даже при отсутствии четкого ТЗ выполнил все быстро и в срок. Все мои пожелания были спокойно восприняты и реализованы. Рекомендую для сотрудничества, как адекватного, ответственного и талантливого дизайнера. Спасибо большое за исполнительность и понимание.
Спасибо за проект! Все отлично! Сергей очень хороший заказчик, к работе не придирается, платит вовремя и вообще приятный человек! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется дизайн-макет интернет портала

    $250

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно выполнить дизайн веб-сайта на основе модульной сетки, сайт портального типа, блоков немного. Логотип уже разработан. Схема элементов на странице уже есть(!) , нужно её правильно отрисовать. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать и сверстать простой дизайн сайта-визит.

    $50

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта-визитки (натягивать на cms не нужно). Направление: гостиница. По возможности нужна валидная и кроссбраузерная верстка. Если возможны проблемы с валидацией верстки, то тоже рассмотрю данные предложения. Но просьба ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $1000

    Необходим квалифицированный, творческий дизайнер для разработки сайта для поиска и бронирования отелей. Сайт не сложный, 6-7 основных страниц. Необходимые требования к работнику: - креативность - знание и умение использовать ...

    ASP.NETjQuery
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать шапку и подвал сайта.

    $250

    Сайт all4bath.ru Задача: шапка: Нарисовать может быть с элементами фото, шапку в античном стиле с облаками, ангелами, колоннами и проч., в ч.б. цвете, что обязательно должно быть, 1. девугка в сауне или в ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт пивного магазина

    $50

    Необходимо разработать дизайн сайта пивного интернет магазина "Пивная традиция". Структура сайта стандартная 1. Каталог товаров 2. Сопутствующие товары 3. Поиск товара 4. Контакты консультант 5 Моя корзина (должна отображаться на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    $50

    Необходимо сделать редизайн сайта _margunas . com . ua Цвета и логотип остается. Это должен быть сайт-каталог, без корзины. меню: Главная О Компании Продукция и услуги Оформление ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта по бухгалтерии

    $100

    Требуется дизайн сайта http://www.9725072.ru/ Дизайн должен быть на 100% ширины экрана для резинового шаблона. Цвета сайта на Ваше усмотрение. Должно остаться название фирмы "Бухгалтерский дом" и эмблема бухгалтерии (в приложении). ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад