Дизайн сайта визитки

Андрей быстро уловил поставленную задачу и даже при отсутствии четкого ТЗ выполнил все быстро и в срок. Все мои пожелания были спокойно восприняты и реализованы. Рекомендую для сотрудничества, как адекватного, ответственного и талантливого дизайнера. Спасибо большое за исполнительность и понимание.