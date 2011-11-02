Дизайн для сайта по бухгалтерии

# 1 — $ 100

Требуется дизайн сайта http://www.9725072.ru/

Дизайн должен быть на 100% ширины экрана для резинового шаблона. Цвета сайта на Ваше усмотрение. Должно остаться название фирмы "Бухгалтерский дом" и эмблема бухгалтерии (в приложении).

На сайт добавить блок "новости" + добавить информеры курса валют и погоды. Дизайн должен быть современным, строгим и деловым.

Конечный файл, должен быть предоставлен в .psd. С приложением необходимых шрифтов и прочего.