Нужно сделать заглушку для сайта

Надо сделать современную стильную заглушку для Городской газеты, пока нет основного сайта.

На странице должны быть следующие элементы:

- логотип газеты

- ссылка на презентацию медиа-кит газеты (можно скачать PDFили просмотреть онлайн)

- Статусная строка издания: Газета вашего района.

- телефон, емайл, адрес

Кроме дизайна нужно собрать страницу и повесить ее на хостинг.

С вам стоимость, сроки, предложения.

Прилагаю Тз с моей идеей, возможны ваши, краткий гайдбук и проект первого номера газеты.

Просьба писать сюда или на почту [email protected]

Спасибо.