Нужно сделать заглушку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок137 просмотров

Надо сделать современную стильную заглушку для Городской газеты, пока нет основного сайта.

На странице должны быть следующие элементы:

- логотип газеты

- ссылка на презентацию медиа-кит газеты (можно скачать PDFили просмотреть онлайн)

- Статусная строка издания: Газета вашего района.

- телефон, емайл, адрес

Кроме дизайна нужно собрать страницу и повесить ее на хостинг.

С вам стоимость, сроки, предложения.

Прилагаю Тз с моей идеей, возможны ваши, краткий гайдбук и проект первого номера газеты.

Просьба писать сюда или на почту [email protected]

Спасибо.

14 лет назад
Lisichkina
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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