Приветствую! Ищу на долгое сотрудничество дизайнера владеющим Photoshop со связке с векторной графикой. Необходим творческий человек, который рисует современные сайты и не по наслышке знает, что такое "продающие сайты", промо-сайты. ...
Создать 3 картинки для купонатора
Здравствуйте, надо создать 3 картинки для купонатора. Подробности в личке.
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