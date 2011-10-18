Дизайн студии продвижения сайтов.

Приветствую!

Ищу на долгое сотрудничество дизайнера владеющим Photoshop со связке с векторной графикой.

Необходим творческий человек, который рисует современные сайты и не по наслышке знает, что такое "продающие сайты", промо-сайты. Умения разработки логотипов.

Гарантирую стабильно 1-2 проекта в месяц.

Первый заказ - разработка дизайна студии.

Бюджет: 200$ (бюджет малый по отношению качества работы, но отобьете на следующий заказах).

Ориентироваться на работы:

http://www.seone.ru/

http://www.seone.ru/spec/skidka-24/

http://www.aweb.com.ua/

http://www.techart.ru/

ICQ: 490088

P.S: Если Вы не соответствуете перечисленным качествам не стоит оставлять заявку - давайте ценить время друг друга.