Дизайн для справочника товаров и услуг

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки445 просмотров

Сайт является справочником товаров и услуг. Сайт будет работать на всю Россию и страны СНГ. Основной упор будет сделан на удобство поиска товаров и услуг в каталоге.

Сайт будет работать на нескольких языках. Основной язык – русский.

Аналогами выступают tiu.ru, pulscen.ru, rosfirm.ru

Список элементов, для которых необходимо разработать дизайн.

- Главная страница сайта

- Страница рубрики каталога

- Форма расширенного поиска

- Форма регистрации компании

- Страницы личного кабинета пользователя

- Страницы отдельной компании

Общие требования к дизайну

- Современный легкий дизайн. В этом отношении нам нравятся дизайны конкурентов.

- Управляющие элементы (меню, формы и т.п.) не должны содержать текста в виде картинок, что может затруднить перевод интерфейса на другие языки.

- Мы хотели бы получить оригинальную цветовую схему для нашего сайта, чтобы отличие от конкурентов было явным. Это момент в большей степени ложится на усмотрение дизайнера и на его видение. Мы допускам, что можно создать великолепный оригинальный дизайн, однозначно дифференцирующий нас от конкурентов даже с использованием тех же цветов.

Более подробно по запросу в личку. В личку заявки прошу не отправлять.

Возможна предоплата - 30%.

Заявки исполнителей, у которых нет портфолио по дизайну сайтов, рассматриваться не будут.

14 лет назад
Sign
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$400
10 дней
Елена с неимоверным терпением учитывала все наши пожелания по дизайну. Итогом стал дизайн, который нас польностью устроил.
С удовольствием работала с Сергеем: четко поставленная задача, своевременная оплата, конкретные и исчерпывающие корректировки. Предлагает также свое видение в процессе решения задач. Рекомендую исполнителям Сергея как ответственного и порядочного заказчика . Надеюсь сотрудничать и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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