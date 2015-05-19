Есть заготовка дизайна - http://test.gystudio.ru/ryabinushka/index.html Нужен фон и картинка в верхней части по примеру http://www.detsad34.ru/ Детский сад называется "Рябинушка", соответственно картинка должна соответствовать названию. Просьба - указывать приблизительный размер ...
Дизайн для справочника товаров и услуг
Сайт является справочником товаров и услуг. Сайт будет работать на всю Россию и страны СНГ. Основной упор будет сделан на удобство поиска товаров и услуг в каталоге.
Сайт будет работать на нескольких языках. Основной язык – русский.
Аналогами выступают tiu.ru, pulscen.ru, rosfirm.ru
Список элементов, для которых необходимо разработать дизайн.
- Главная страница сайта
- Страница рубрики каталога
- Форма расширенного поиска
- Форма регистрации компании
- Страницы личного кабинета пользователя
- Страницы отдельной компании
Общие требования к дизайну
- Современный легкий дизайн. В этом отношении нам нравятся дизайны конкурентов.
- Управляющие элементы (меню, формы и т.п.) не должны содержать текста в виде картинок, что может затруднить перевод интерфейса на другие языки.
- Мы хотели бы получить оригинальную цветовую схему для нашего сайта, чтобы отличие от конкурентов было явным. Это момент в большей степени ложится на усмотрение дизайнера и на его видение. Мы допускам, что можно создать великолепный оригинальный дизайн, однозначно дифференцирующий нас от конкурентов даже с использованием тех же цветов.
Более подробно по запросу в личку. В личку заявки прошу не отправлять.
Возможна предоплата - 30%.
Заявки исполнителей, у которых нет портфолио по дизайну сайтов, рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
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