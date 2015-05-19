Дизайн для справочника товаров и услуг

Сайт является справочником товаров и услуг. Сайт будет работать на всю Россию и страны СНГ. Основной упор будет сделан на удобство поиска товаров и услуг в каталоге.

Сайт будет работать на нескольких языках. Основной язык – русский.

Аналогами выступают tiu.ru, pulscen.ru, rosfirm.ru

Список элементов, для которых необходимо разработать дизайн.

- Главная страница сайта

- Страница рубрики каталога

- Форма расширенного поиска

- Форма регистрации компании

- Страницы личного кабинета пользователя

- Страницы отдельной компании

Общие требования к дизайну

- Современный легкий дизайн. В этом отношении нам нравятся дизайны конкурентов.

- Управляющие элементы (меню, формы и т.п.) не должны содержать текста в виде картинок, что может затруднить перевод интерфейса на другие языки.

- Мы хотели бы получить оригинальную цветовую схему для нашего сайта, чтобы отличие от конкурентов было явным. Это момент в большей степени ложится на усмотрение дизайнера и на его видение. Мы допускам, что можно создать великолепный оригинальный дизайн, однозначно дифференцирующий нас от конкурентов даже с использованием тех же цветов.

Более подробно по запросу в личку. В личку заявки прошу не отправлять.

Возможна предоплата - 30%.

Заявки исполнителей, у которых нет портфолио по дизайну сайтов, рассматриваться не будут.