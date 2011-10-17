Дизайн для магазина тенниса

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок292 просмотра

В краткие сроки выполнить оригинальный дизайн главной страницы для интернет-магазина товаров для тенниса.

14 лет назад
b_a_b_a_i
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$500
4 дня
Отличный качественный дизайн с ручной обрисовкой. Выполнен в очень сжатые сроки. Все отзывы учтены. Доделала даже то, что не обговаривалось вначале. Всегда он-лайн. Все на высшем уровне. Девушка - умница! Всем рекомендую.
Только позитивные эмоции от сотрудничества! Было приятно работать, спасибо!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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