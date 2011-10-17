Для сайта нужно разработать и "прикрепить" дизайн. Сайт: zimzin.ru. Логотип уже есть! На выбор желательно разработать не менее 3 макетов. Просьба указать сроки и сумму.
Доработка сайта
Есть дизайн сайта интернет-магазина.
Требуется: доработать дизайн (незначительно), сверстать, поставить на движок Bitrix (лицензия "малый бизнес"), чтобы все работало.
Бюджет: 600-800 USD
Заявки фрилансеров
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