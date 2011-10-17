Доработка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок230 просмотров

Есть дизайн сайта интернет-магазина.

Требуется: доработать дизайн (незначительно), сверстать, поставить на движок Bitrix (лицензия "малый бизнес"), чтобы все работало.

Бюджет: 600-800 USD

14 лет назад
termocons
Татьяна 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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