Редизайн сайта сервисного центра

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок196 просмотров

Нужен редизайн сайта сервисного центра + вертска. Обязательно и это будет преимуществом - понимание юзабилити и опыт рисования сайтов для людей. Портфолио обязательно.

14 лет назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров