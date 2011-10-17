Автосервис. Разработка дизайна. Верстка под Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок229 просмотров

Разработать неплохой дизайн для автосервиса.

Адрес сайта www.auto-varshavka.ru.

Сайт сделан на CMS Joomla 1.5! Нужно будет потом этот дизайн сверстать под шаблон Joomla.

Joomla
14 лет назад
keents08
Куртов 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн блога

    Доброго времени суток, нужен дизайн блога, надеюсь на снесходительность в цене, т.к. бюджет ограничен. Во сколько Вы оцените http://blog.worktravel.org.ua/ ? Оплата только по факту, WMR. Структуру и краткое ТЗ, вышлю по требованию, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать BackGround по примеру.

    $50

    Приветствую, уважаемые дизайнеры. В данный момент я разрабатываю сайт и мне нужен человек, который нарисует фоновый рисунок по примеру. Пример: http://www.bc-spartak.ru/ Нужно сделать тоже самое, но с ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить шаблон на Wordpress

    Есть сайт realton.net на движке Wordpress, планирую выкладывать там mp3 реалтоны для телефонов, нужно настроить вот этот дизайн http://demo.woothemes.com/statua-commerce/ я уже поставил его. Вместо изображений футболок будут изображения исполнителей, при нажатии на картинку ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Главная страница сайта дизайнерских услуг

    $250

    ТЗ: главная страница сайта должна отражать следующие направлаения: логотипы, дизайн сайтов, фирменный стиль, наружная реклама, дизайн продукции, полиграфический дизайн - все это должно размещаться по центру страницы. Вверху сайта следующие ссылки: Кто мы? Все работы, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта гостиницы и верстка для Joomla

    $100

    Есть сайт отеля Одиссей - http://odissey.net.ua. Запланировано обновление и концептуально-радикальное изменение дизайна сайта. Требования и пожелания: Отель выполнен в греческом стиле и этот стиль должен передаваться на сайте. Два разных макета ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад