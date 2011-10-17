Дизайн блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок171 просмотр

Доброго времени суток, нужен дизайн блога, надеюсь на снесходительность в цене, т.к. бюджет ограничен.

Во сколько Вы оцените http://blog.worktravel.org.ua/ ?

Оплата только по факту, WMR.

Структуру и краткое ТЗ, вышлю по требованию, но за основу будет браться дизайн указанный выше.

14 лет назад
bresh44
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Evro72
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

Evro72
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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