Настроить шаблон на Wordpress

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Есть сайт realton.net на движке Wordpress, планирую выкладывать там mp3 реалтоны для телефонов, нужно настроить вот этот дизайн http://demo.woothemes.com/statua-commerce/ я уже поставил его. Вместо изображений футболок будут изображения исполнителей, при нажатии на картинку попадаем в полную новость где будет возможность прослушивания и скачивания композиции. Будет несколько категорий например Клубные Хиты Шлягеры Шансон и т.п.

WordPress
14 лет назад
nikiforovpetya
Петр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$60
5 дней

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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