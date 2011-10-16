Шапка сайта с логотипом христианской газеты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка137 просмотров

Нужно создать шапку для сайта "Христианская жизнь" http://blago.dp.ua

14 лет назад
1nalex
65 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$60
4 дня
Очень доволен остался работой Ирины. "Угадала" то, что мне хотелось получить от нее без подробных объяснений. Выполнила работу профессионально.
Приятный в общении заказчик. Все четко как в задании так и в оплате - рекомендую.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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