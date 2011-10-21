Дизайн главной по металлолому

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок203 просмотра

За шаблон берем сайт met-eco.ru

Название: "Сдай металл!"

1) нужно делать "советскую" тематику, но что подобное met-eco.ru (но не копировать все)

2) разделы: Главная, Цветной металл, ченый металл, демонтаж, услуги, вывоз металлолома, Металлолом Цены, Контакты

3) Блоки на странице:

1) "Металлолом цена" как на met-eco.ru (кюплю металл)

2) Баннер на главной как на met-eco.ru (прием металлолома, отобразить автомобили)

3) "Полезные ссылки" (блок с ключевыми словами)

4) Текстовый блок на 1500 знаков "металлолом" (подобрать картинку)

5) текстовый блок на 1500 знаков "Прием металлолома" (подобрать картинку)

14 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lionstail
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
4 дня
2-й раз заказываю дизайн - как всегда всем все понравилась!
Работать с Максимом одно удовольствие! Замечательный заказчик, дает точное ТЗ и гарантирует мгновенную оплату.

Заявки фрилансеров

lionstail
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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