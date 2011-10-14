Дизайн медицинской клиники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок251 просмотр

Требуется красивый дизайн для частной медицинской клиники, специализация клиники: косметология, пластическая хирургия. Портфолио обязательно. Цена - до 150 долларов.

14 лет назад
IgorekSEO
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$90
7 дней

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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