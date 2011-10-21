Сайт производителя мебельных интерьеров

Необходимо дизайн-решение (цвета элементов, элементы разметки, стили заголовков, ссылок и оформление изображений на странице) сайта производителя мебели из дерева.

Точных предпочтений по внешнему виду у заказчика нет, внешний вид выбирается исполнителем. Товар рассчитан на состоятельного индивидуального заказчика, это нужно учитывать.

Существуют материалы предыдущих работ производителя - фотоматериалы процесса и готовых интерьеров, 3D-модели из презентаций и т.д.

Сдача работы без верстки, только PSD-макет. Логотипа у производителя нет, в шапке отрисовать название сайта.

Оплата безопасной сделкой или WMR, на выбор.