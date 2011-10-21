Ищу дизайнера, который делал дизайн сайту "VIP love". Цель - продолжение работы над сайтом. п.с. заказчик... п.п.с. пожалуйста, я ищу именно того дизайнера - другие предложения ...
Сайт производителя мебельных интерьеров
Необходимо дизайн-решение (цвета элементов, элементы разметки, стили заголовков, ссылок и оформление изображений на странице) сайта производителя мебели из дерева.
Точных предпочтений по внешнему виду у заказчика нет, внешний вид выбирается исполнителем. Товар рассчитан на состоятельного индивидуального заказчика, это нужно учитывать.
Существуют материалы предыдущих работ производителя - фотоматериалы процесса и готовых интерьеров, 3D-модели из презентаций и т.д.
Сдача работы без верстки, только PSD-макет. Логотипа у производителя нет, в шапке отрисовать название сайта.
Оплата безопасной сделкой или WMR, на выбор.
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