Разработка footer'a

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок141 просмотр

Интересует оформление футера для проекта http://ebayworld.ru/. Вот что примерно должно находится в футере:

- Телефоны

8(495)580-30-84 (Для Москвы, Московской области и СНГ)

8(800)505-30-84 (Звонок из регионов России бесплатный)

- Почта, Скайп

[email protected]

ebayworld_ru (только для звонков)

- Время работы

с 11:00 до 19:00 по Москве

- Счетчик LiveInternet (не обязательно)

- © 2010-2011 www.ebayworld.ru - Доставка товаров с eBay и интернет-магазинов США

- Ссылки (нумерация разделов сделана только для удобства чтения, на сайте ее не будет)

1 Информация

1.1 Тарифы

1.2 Оплата

1.3 Доставка

1.4 Калькулятор

1.5 Помощь

1.6 Контакты

1.7 Отзывы

1.8 Новости

1.9 Партнерская программа

1.10 Блог

2 Каталог eBay

2.1 Мобильные телефоны

2.2 КПК и коммуникаторы

2.3 Женская обувь

2.4 Ноутбуки

2.5 Часы

3 Интернет-магазины США

3.1 Amazon.com

3.2 Apple.com

3.3 VictoriasSecret.com

3.4 Zappos.com

3.5 BestBuy.com

4 Услуги

4.1 Доставка товаров с eBay

4.2 Доставка из интернет-магазинов

4.3 Виртуальный адрес в США

Основные цвета для оформления: основные цвета сайта (Голубой, Зеленый, Розовый, Белый, Черный, Серый).

14 лет назад
nethask
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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