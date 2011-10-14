Требуется разработать дизайн сайта для турфирмы. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет на дизайн всего сайта - 100$
Разработка footer'a
Интересует оформление футера для проекта http://ebayworld.ru/. Вот что примерно должно находится в футере:
- Телефоны
8(495)580-30-84 (Для Москвы, Московской области и СНГ)
8(800)505-30-84 (Звонок из регионов России бесплатный)
- Почта, Скайп
ebayworld_ru (только для звонков)
- Время работы
с 11:00 до 19:00 по Москве
- Счетчик LiveInternet (не обязательно)
- © 2010-2011 www.ebayworld.ru - Доставка товаров с eBay и интернет-магазинов США
- Ссылки (нумерация разделов сделана только для удобства чтения, на сайте ее не будет)
1 Информация
1.1 Тарифы
1.2 Оплата
1.3 Доставка
1.4 Калькулятор
1.5 Помощь
1.6 Контакты
1.7 Отзывы
1.8 Новости
1.9 Партнерская программа
1.10 Блог
2 Каталог eBay
2.1 Мобильные телефоны
2.2 КПК и коммуникаторы
2.3 Женская обувь
2.4 Ноутбуки
2.5 Часы
3 Интернет-магазины США
3.1 Amazon.com
3.2 Apple.com
3.4 Zappos.com
3.5 BestBuy.com
4 Услуги
4.1 Доставка товаров с eBay
4.2 Доставка из интернет-магазинов
4.3 Виртуальный адрес в США
Основные цвета для оформления: основные цвета сайта (Голубой, Зеленый, Розовый, Белый, Черный, Серый).
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