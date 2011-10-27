Дизайн для сайта про азартные игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок1809 просмотров
#1$100

Необходимо сделать дизайн для сайта на тему азартных игр. Будут преобладать статьи про покер, поэтому сделать на этом основной акцент (возможно с помощью хедера). Обязательно используйте зеленые и красные цвета.

В приложении файл со структурой сайта. Тоесть будет меню с основными разделами. При подведении на раздел всплывают внутренние категории.

Если возникнут какие-либо вопросы, пишите.

14 лет назад
vagonn
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#1
Спасибо за дизайн. Лучшая работа. Александр подошел к делу очень креативно, поэтому победу присудил именно ему =)
Хороший заказчик! Довольно доступное ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь не последнее сотрудничество. Всем советую!

Заявки фрилансеров

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#1

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