Дизайн для сайта про азартные игры

# 1 — $ 100

Необходимо сделать дизайн для сайта на тему азартных игр. Будут преобладать статьи про покер, поэтому сделать на этом основной акцент (возможно с помощью хедера). Обязательно используйте зеленые и красные цвета.

В приложении файл со структурой сайта. Тоесть будет меню с основными разделами. При подведении на раздел всплывают внутренние категории.

Если возникнут какие-либо вопросы, пишите.