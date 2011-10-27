Имеется сайт anastasiyasalon.ru/ фирма разработавшая этот сайт перестала заниматься разработкой и отказывается его переделать. Нужно поменять цветовую гамму сайта и изменить дизайн главной страницы (подробности в личке). Сделать все через SSH доступ. Разработать только ...
Дизайн для сайта про азартные игры
Необходимо сделать дизайн для сайта на тему азартных игр. Будут преобладать статьи про покер, поэтому сделать на этом основной акцент (возможно с помощью хедера). Обязательно используйте зеленые и красные цвета.
В приложении файл со структурой сайта. Тоесть будет меню с основными разделами. При подведении на раздел всплывают внутренние категории.
Если возникнут какие-либо вопросы, пишите.
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