Гольфстрим

Добрый день! Есть готовый шаблон дизайна - http://test.svetsky.com/ Необходимо доработать дизайн. Суть доработки сводится к следующему. Есть около 10-15 фотографий, которые необходимо как-то интегрировать в дизайн. Представления о том как это сделать пока ...