Новая шапка для сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок1577 просмотров
#1$30
#2$10

Хочется немного больше красок, нежели сейчас есть. Кнопочки навигации + кнопки разделов. Вобщем оригинальность приветствуется, но лучше что-то симпатичное и информативное. Можно для наглядности погуглить аналогичные сайты.

14 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Победители конкурса

AlleZura
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
14 лет назад
#2
Неплохой баннер.
Хороший заказчик! Приятно работать.
Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1
Качественный баннер.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за конкурс!

Заявки фрилансеров

AlleZura
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
14 лет назад
#2
Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1

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