Исправления в дизайн, верстку

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок193 просмотра

Наладка двух сайтов. связаны одной базой. внести всяческие исправления-дизайн, верстка.

costum-dm.ru\более подробно-лично.

14 лет назад
maya-tarona
Майя 
53 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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