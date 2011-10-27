Минималистический дизайн сайта

Нужно разработать минималистический дизайн для сайта.

Сайт будет содержать набор статей о правах человека и о том как их следует отстаивать. В данный момент нужно сделать дизайн страницы, на которой будут отображаться статьи.

Что должно быть на странице:

- Заголовок статьи

- Версия для печати (возможно хедер и/или над телом статьи)

- Тело статьи

- Список тегов статьи

- Шаринг в соц. сети (Facebook, Twitter, Вконтакте)

- Комментарии (скорее всего будут виджеты комментариев от соц. сетей)

- Облако тегов - сайдбар

- Похожие статьи - сайдбар

- Поиск по сайту - сайдбар или хедер

- Переключение языков (русск., укр.) - скорее всего хедер

- Хедер. Содержит в себе несколько пунктов меню: (Главная, Связаться с нами, Вопросы / Ответы, Эмблеммка (к ней особых требований нет, что-то что будет вписываться в тему и общий стиль, могут быть весы как у фемиды или что-то еще, не суть) или вместо нее название сайта как на VK.com)

- Футер минималистичен, копирайты, год - стандартный пакет.

Формат:

- Дизайн должен быть нерезиновым, отталкиваемся от ширины экрана 1024 px

- Где-то в дизайне должно быть отражено, что представленная информация относится к украинскому законодательству (герб, флаг, что-то в украинском биколоре - вам виднее), домен тоже будет украинским

- Должен быть выполнен в спокойных цветах, не должен раздражать "ядовитыми цветами"

- Должен быть прост и понятен всем

Что мне нравится:

- http://www.apple.com/support/ - цвета, рамочки и др. мелочи

- http://habrahabr.ru/ - расположение элементов, шрифты

Сроки и бюджет:

Сроки и бюджет предлагаете вы.

Выбор исполнителя по следующим приоритетам:

1) Портфолио

2) Бюджет

3) Сроки - сроки самый неприоритетный критерий