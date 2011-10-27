Нужно сделать современный, не нагромождённый, минималистический дизайн для главной страницы некоммерческого проекта. Подробности в ТЗ.
Минималистический дизайн сайта
Нужно разработать минималистический дизайн для сайта.
Сайт будет содержать набор статей о правах человека и о том как их следует отстаивать. В данный момент нужно сделать дизайн страницы, на которой будут отображаться статьи.
Что должно быть на странице:
- Заголовок статьи
- Версия для печати (возможно хедер и/или над телом статьи)
- Тело статьи
- Список тегов статьи
- Шаринг в соц. сети (Facebook, Twitter, Вконтакте)
- Комментарии (скорее всего будут виджеты комментариев от соц. сетей)
- Облако тегов - сайдбар
- Похожие статьи - сайдбар
- Поиск по сайту - сайдбар или хедер
- Переключение языков (русск., укр.) - скорее всего хедер
- Хедер. Содержит в себе несколько пунктов меню: (Главная, Связаться с нами, Вопросы / Ответы, Эмблеммка (к ней особых требований нет, что-то что будет вписываться в тему и общий стиль, могут быть весы как у фемиды или что-то еще, не суть) или вместо нее название сайта как на VK.com)
- Футер минималистичен, копирайты, год - стандартный пакет.
Формат:
- Дизайн должен быть нерезиновым, отталкиваемся от ширины экрана 1024 px
- Где-то в дизайне должно быть отражено, что представленная информация относится к украинскому законодательству (герб, флаг, что-то в украинском биколоре - вам виднее), домен тоже будет украинским
- Должен быть выполнен в спокойных цветах, не должен раздражать "ядовитыми цветами"
- Должен быть прост и понятен всем
Что мне нравится:
- http://www.apple.com/support/ - цвета, рамочки и др. мелочи
- http://habrahabr.ru/ - расположение элементов, шрифты
Сроки и бюджет:
Сроки и бюджет предлагаете вы.
Выбор исполнителя по следующим приоритетам:
1) Портфолио
2) Бюджет
3) Сроки - сроки самый неприоритетный критерий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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