Дизайн для сайта агентства недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка250 просмотров

Здравствуйте.

Задача разработать дизайн сайта для агентства недвижимости.

ТЗ и примерный макет того что хочется есть.

Указывайте почту и сроки и стоимость, я вышлю Вам задание.

Сроки 1-3 дня.

Бюджет с вас.

14 лет назад
home
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад

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