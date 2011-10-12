Добрый день! Требуется срочно сделать красивый дизайн для сайта. Тема дизайна: архитектурные конструкции. Макет надо показать уже до вечера, после будет еще день-два на доработку. Надо будет сделать дизайн только одной ...
Дизайн для сайта агентства недвижимости
Здравствуйте.
Задача разработать дизайн сайта для агентства недвижимости.
ТЗ и примерный макет того что хочется есть.
Указывайте почту и сроки и стоимость, я вышлю Вам задание.
Сроки 1-3 дня.
Бюджет с вас.
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