Дизайн формы регистрации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок239 просмотров

1. Необходимо переделать страницу регистрации.

Сейчас: http://mashineria.ru/reg/

Нужно:

- 2 поля (e-mail и пароль)

- "Легкая" тематическая графика

- Текст о плюсах регистрации (список из 2-3 позиций)

- Предусмотреть вывод сообщений об ошибках

- Не вылезть за ширину блока (~700 px)

Примеры:

http://www.fuelyourcreativity.com/files/feedweaver.jpg

http://d2o0t5hpnwv4c1.cloudfront.net/687_registerForm/09.png

http://w2.com.ua/files/tinymce/images/Analytics/Tooltips/7deeac5bf88ae2e68678ee21223f2a8d.jpg

2. Переделать сообщение о запрете просмотра.

Сейчас: http://mashineria.ru/add/

Надо:

- Стилизовать текст.

- Добавить форму регистрации (из п.1)

14 лет назад
machinegun
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
14 лет назад
$25
1 день
Всё на высшем уровне: и мастерство, и скорость. Очень понравилось вместе работать.
Максим, большое Вам спасибо за сотрудничество, я осталась им очень довольна! Ваш профессиональный подход к проекту- четко сформулированные задачи и мгновенная оплата после окончания работы, сделали сотрудничество оперативным и эффективным. Буду очень рада поработать с Вами в будущем! С уважением, Полина :)

Заявки фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
14 лет назад

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