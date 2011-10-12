Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/ оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня
Дизайн формы регистрации
1. Необходимо переделать страницу регистрации.
Сейчас: http://mashineria.ru/reg/
Нужно:
- 2 поля (e-mail и пароль)
- "Легкая" тематическая графика
- Текст о плюсах регистрации (список из 2-3 позиций)
- Предусмотреть вывод сообщений об ошибках
- Не вылезть за ширину блока (~700 px)
Примеры:
http://www.fuelyourcreativity.com/files/feedweaver.jpg
http://d2o0t5hpnwv4c1.cloudfront.net/687_registerForm/09.png
http://w2.com.ua/files/tinymce/images/Analytics/Tooltips/7deeac5bf88ae2e68678ee21223f2a8d.jpg
2. Переделать сообщение о запрете просмотра.
Сейчас: http://mashineria.ru/add/
Надо:
- Стилизовать текст.
- Добавить форму регистрации (из п.1)
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