Дизайн формы регистрации

Максим, большое Вам спасибо за сотрудничество, я осталась им очень довольна! Ваш профессиональный подход к проекту- четко сформулированные задачи и мгновенная оплата после окончания работы, сделали сотрудничество оперативным и эффективным. Буду очень рада поработать с Вами в будущем! С уважением, Полина :)