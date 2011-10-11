Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/ оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня
Дизайн новостного портала
Требуется разработка дизайна новостного портала (news.site.ru) а так же дизайн главной страницы (site.ru)
Профессионалы в данной области показывайте работы и предлагайте стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта. Подробности в личку. Стоимость до 100$ При качественном выполнении - постоянные еженедельные заказы. Предоплаты при первом заказе не делаю. Оплата через Вебмани. Писать в ...Завершен14 лет назад
- $250
Создать группу в социальной сети Вконтакте. Вся информация в личке. Можете в дополнение предлагать также продвижение, разумеется за отдельную плату.Завершен14 лет назад
- $50
Есть сайт на вп, нужно нарисовать шапку, тематика установка спутникового телевидения. Прошу портфолио в студию. Бюджет до 25 долларовДизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется человек с отзывами который умеет делать качественно дизайнЗавершен14 лет назад
Требуется сделать дизайн главной и внутренней страницы. За основу берем сайт http://www.sddom.ru. В частности нужно будет сделать похожую картинку как на главной с домом, только идея такая, чтобы нарисовать там забор вокруг дома, балкон, решетки ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется дизайн сайта охранной организации. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет 100$Завершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта визитки в строгом, но современном стиле, ширина фиксированная - 960 px. Страниц две - главная (она же внутренняя) и контакты. План страницы есть, в шапке надо будет сделать коллаж из выданных ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо переработать дизайн сайта. 1.Отобразить внизу сайта (в подвале) кнопки социальных сетей (vkontakte, facebook, twitter). 2.В подвале сайта отобразить копирайт (copyright 2001-2011) и написать «Разработка автоматизированных систем управления». 3.В правой ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте,вот этот дизайн необходимо отрисовать в псд,зайдите на внутреннюю например about. http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html Отрисовываем внутреннюю и главную в псд для хтмл вертски. Правки которые необходимо сделать: 1.Главная страница -уменьшаем фото ...Завершен14 лет назад