Дизайн сайта по ТЗ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки337 просмотров

Нужен дизайн сайта визитки в строгом, но современном стиле, ширина фиксированная - 960 px. Страниц две - главная (она же внутренняя) и контакты. План страницы есть, в шапке надо будет сделать коллаж из выданных мною фотографий.

Оплата 3 000. руб в wmr

Порядок оплаты: 30% после согласования с моим заказчиком дизайна и правок (если таковые понадобятся). 70% по окончании работы.

Авансов я не даю. Срок выполнения задачи - 2 дня.

P.S. Посредников и студии просьба не беспокоится. Нужен дизайнер, с которым я могу в дальнейшем продолжить сотрудничество.

14 лет назад
PR-Brenor
Ольга 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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