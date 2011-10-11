Дизайн сайта по ТЗ

Нужен дизайн сайта визитки в строгом, но современном стиле, ширина фиксированная - 960 px. Страниц две - главная (она же внутренняя) и контакты. План страницы есть, в шапке надо будет сделать коллаж из выданных мною фотографий.

Оплата 3 000. руб в wmr

Порядок оплаты: 30% после согласования с моим заказчиком дизайна и правок (если таковые понадобятся). 70% по окончании работы.

Авансов я не даю. Срок выполнения задачи - 2 дня.

P.S. Посредников и студии просьба не беспокоится. Нужен дизайнер, с которым я могу в дальнейшем продолжить сотрудничество.