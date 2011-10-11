Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта-каталога гостиниц. Дизайн предполагается простым с точки зрения визуализации: должна быть главная страница, где будет размещена основная информация и список самих гостиниц и вторая страница, где будет описание ...
Дизайн сайта по ТЗ
Нужен дизайн сайта визитки в строгом, но современном стиле, ширина фиксированная - 960 px. Страниц две - главная (она же внутренняя) и контакты. План страницы есть, в шапке надо будет сделать коллаж из выданных мною фотографий.
Оплата 3 000. руб в wmr
Порядок оплаты: 30% после согласования с моим заказчиком дизайна и правок (если таковые понадобятся). 70% по окончании работы.
Авансов я не даю. Срок выполнения задачи - 2 дня.
P.S. Посредников и студии просьба не беспокоится. Нужен дизайнер, с которым я могу в дальнейшем продолжить сотрудничество.
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