Разработать дизайн интернет-сервиса

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка451 просмотр

Требуется разработать дизайн интернет сервиса.

В работу входит:

- общий дизайн системы;

- проработка около 15 страниц системы. Сложность колеблеться от очень простых (форма регистрации) до более сложных.

- разработка "лицевого" сайта системы. Около 6 страниц: Главная, Описание, Цены, О компании, Блог, Контакты.

Требования/условия:

- портфолио, желательно с подобными работами;

- возможность сделать проект в сжатые сроки (до 3 недель);

- возможность верстки является большим плюсом.

- обсуждение голосом (Skype/телефон). Как минимум, перед началом проекта.

Порядок работы:

1. Разрабатываем общий дизайн + основную страницу системы.

2. Дорабатываем остальные страницы.

3. Разрабатываем дизайн "лицевого" сайта

14 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$3000
35 дней
Я работал со многими дизайнерами здесь и почти все делали свою работу хорошо и я оставил множество положительных отзывов. Но мало про кого я могу сказать, что это элита своего дела и высший профессионализм. Валентин - это высший профессионализм. Вы указываете направление и мысль все... Вам уже не надо думать о деталях дизайна. Дальше они будут думать за Вас. Стильный Дизайн - это уже их работа. Вам не придется забраковать первые двадцать шаблонов с вопросом "Что это за хрень?", с первых шаблонов Вы увидите отличные варианты. Вам останется лишь отвечать на вопросы, давать обратную связь и наслаждаться течением процесса. PS. Если Вы сами не знаете чего хотите, считаете, что на сайте должно быть не менее 38 шрифтов и 84 цветов и считаете, что дизайнер не должен знать ничего о целях и аудитории проекта, тк. это не имеет отношения к дизайну - считайте этот отзыв крайне отрицательным. Тк. с Валентином Вы не сработаетесь.
Работать с Владимиром, значит делать свою работу! дизайнеры меня поймут, это очень большая редкость. А техническое задание от Владимира, выше всяких похвал, я буду всем показывать... КАК НАДО ПИСАТЬ ТЗ!!! - писать надо как пишет ВЛАДИМИР!!! ))) Владимир я вас благодарю за предоставленную возможность поработать с вами. Буду следить за успехами вашего проекта, и всем сердцем болеть за вас. Удачи и успехов вам!

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад