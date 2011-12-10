Разработать дизайн интернет-сервиса

Я работал со многими дизайнерами здесь и почти все делали свою работу хорошо и я оставил множество положительных отзывов. Но мало про кого я могу сказать, что это элита своего дела и высший профессионализм. Валентин - это высший профессионализм. Вы указываете направление и мысль все... Вам уже не надо думать о деталях дизайна. Дальше они будут думать за Вас. Стильный Дизайн - это уже их работа. Вам не придется забраковать первые двадцать шаблонов с вопросом "Что это за хрень?", с первых шаблонов Вы увидите отличные варианты. Вам останется лишь отвечать на вопросы, давать обратную связь и наслаждаться течением процесса. PS. Если Вы сами не знаете чего хотите, считаете, что на сайте должно быть не менее 38 шрифтов и 84 цветов и считаете, что дизайнер не должен знать ничего о целях и аудитории проекта, тк. это не имеет отношения к дизайну - считайте этот отзыв крайне отрицательным. Тк. с Валентином Вы не сработаетесь.