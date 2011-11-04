необходимо обрисовать в одном стиле 9 картинок для сайта по окнам
Доработка дизайна блока с объявлениями
Есть доска объявлений: http://agrobazar.ru/vegetables/wholesale/potato/?b...
В центральной ее части расположен блок с объявлениями.
Его необходимо доработать. Основная проблема, по которой не нравится текущий дизайн, - много элементов на малом пространстве, т.е. перегруженность и отсутствие «пустоты».
В результате хочется получить блок с объявлением, где больше «воздуха». При этом в ширину сделать объявление больше не получится. Можно только сделать его больше по высоте.
Во вложении файл с описанием назначения маленьких кнопок и пожеланиями по их изменению, а также дизайн страницы в psd-файлах. Их несколько, т.к. версии дизайна менялись. Была исходная, потом дорисовывали отдельные кнопки и т.д. Если чего то не хватает, дошлем.
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