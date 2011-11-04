Доработка дизайна блока с объявлениями

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки1048 просмотров
#1$70

Есть доска объявлений: http://agrobazar.ru/vegetables/wholesale/potato/?b...

В центральной ее части расположен блок с объявлениями.

Его необходимо доработать. Основная проблема, по которой не нравится текущий дизайн, - много элементов на малом пространстве, т.е. перегруженность и отсутствие «пустоты».

В результате хочется получить блок с объявлением, где больше «воздуха». При этом в ширину сделать объявление больше не получится. Можно только сделать его больше по высоте.

Во вложении файл с описанием назначения маленьких кнопок и пожеланиями по их изменению, а также дизайн страницы в psd-файлах. Их несколько, т.к. версии дизайна менялись. Была исходная, потом дорисовывали отдельные кнопки и т.д. Если чего то не хватает, дошлем.

14 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

Tumoxasan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1
Отличная работа! Учтены все пожелания заказчика и внесены все необходимые правки в изначальный макет.
Прекрасный заказчик. Чёткие, внятные и понятные замечания и пожелания. Конкурс интересный, рад был участвовать! Рекомендую заказчика как ответственного и во всех смыслах приятного человека.

Заявки фрилансеров

Tumoxasan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1