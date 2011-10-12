Нужна разработка шапки для сайта

Рекомендую всем, кто хочет получать от сотрудничества самое лучшее. Клебан Андрей (AndriyPro)) работает так, как и должен работать профессионал: – есть свой стиль – понимает то, что хочет Заказчик (даже если сам Заказчик до конца не понимает, что он хочет :), – креативно решает поставленные задачи, – ну и главное, создаёт такие творения, которые не оставляют человека равнодушным.