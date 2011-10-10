Промо-дизайн сайта компании, производящей мозаику

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок190 просмотров

Необходимо создать дизайн для сайта компании, производящей мозайку.

Дизайн должен быть в промо-стиле (презентационный стиль). Т.е. не стандартный сайт-визитка, а должно быть чтото оригинальное и интересное. Примеры подобных сайтов:

http://www.solo-mozaico.ru/

http://osc.template-help.com/wt_26409/index.html

http://www.onixmosaic.com/areas/intro.php

http://www.glasstiles.es/

http://www.bisazza.com/

http://greenhouse.fedehartman.com/planning.html

В заявках пишите цену и срок. Наличие в портфолио работ в промо-стиле обязательно, новичков и тех кто не делал промо-дизайнов просьба не беспокоить.

14 лет назад
ternavsky
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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