Промо-дизайн сайта компании, производящей мозаику

Необходимо создать дизайн для сайта компании, производящей мозайку.

Дизайн должен быть в промо-стиле (презентационный стиль). Т.е. не стандартный сайт-визитка, а должно быть чтото оригинальное и интересное. Примеры подобных сайтов:

http://www.solo-mozaico.ru/

http://osc.template-help.com/wt_26409/index.html

http://www.onixmosaic.com/areas/intro.php

http://www.glasstiles.es/

http://www.bisazza.com/

http://greenhouse.fedehartman.com/planning.html

В заявках пишите цену и срок. Наличие в портфолио работ в промо-стиле обязательно, новичков и тех кто не делал промо-дизайнов просьба не беспокоить.