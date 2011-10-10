Здравствуйте, Нужен новый дизайн для сайта и верстка. ПРИЗОВОЙ ФОНД - 200уе (БОНУС +50уе) Сайт - www.doctorlyapko.com 1) Форму покупки со страницы http://doctorlyapko.com/buynow.html нужно переместить на первую страницу(как в примерах ...
Промо-дизайн сайта компании, производящей мозаику
Необходимо создать дизайн для сайта компании, производящей мозайку.
Дизайн должен быть в промо-стиле (презентационный стиль). Т.е. не стандартный сайт-визитка, а должно быть чтото оригинальное и интересное. Примеры подобных сайтов:
http://osc.template-help.com/wt_26409/index.html
http://www.onixmosaic.com/areas/intro.php
http://greenhouse.fedehartman.com/planning.html
В заявках пишите цену и срок. Наличие в портфолио работ в промо-стиле обязательно, новичков и тех кто не делал промо-дизайнов просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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