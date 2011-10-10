Требуется шаблон для женского портала на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок182 просмотра

Здравствуйте!

Нужен красивый и позитивный шаблон для женского портала на WordPress...

В общем и целом он должен быть довольно простым, там не должно быть никакой вычурности. Но всё же некоторые дизайнерские изюминки мне бы хотелось там увидеть :)

Слушаю ваши предложения, обязательно хочу увидеть ваши примеры подобных шаблонов... :)

WordPress
14 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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