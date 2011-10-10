Требуется шаблон для женского портала на WordPress

Здравствуйте!

Нужен красивый и позитивный шаблон для женского портала на WordPress...

В общем и целом он должен быть довольно простым, там не должно быть никакой вычурности. Но всё же некоторые дизайнерские изюминки мне бы хотелось там увидеть :)

Слушаю ваши предложения, обязательно хочу увидеть ваши примеры подобных шаблонов... :)