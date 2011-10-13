Дизайн сайта "Здоровая страна"

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Завершен32 заявки469 просмотров

Нужен дизайн сайта "Здоровая страна". Сделать логотип и сайт, крупно написать телефон. Структура сайта представлена в присоединенных файлах.

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

alexandraf
Фолс 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$150
3 дня
Не оплачена работа на сумму 105 USD. Ситуация как и у Леры: обещания оплаты в понедельник, пятницу, - до сих пор не только денег, но и комментариев, хотя Анастасия появлялась на сайте.
CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
5 дней
Работа понравилась, выполнена со вкусом!
Все ОК!
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня
Отличная работа, выполнена в короткие сроки!
Чёткое ТЗ , своевременная оплата, всё что нужно для удачного сотрудничества)
MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$160
2 дня
Прекрасная работа, все устроило, готова дальше сотрудничать.
Анастасия отличный заказчик. Она сразу приняла и оплатила макет:) Надеюсь на продолжение работы с этим заказчиком. Очень доволен.
Ailienh
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Все выполнено в срок, с хорошими результатами!
Спасибо
eatolik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$90
5 дней
Работа отличная, очень понравилась. Спасибо! Рекомендую!
Продолжаю работать, очень приятно работать с Анастасией.

Заявки фрилансеров

alexandraf
Фолс 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
Ailienh
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
eatolik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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