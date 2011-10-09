Создание дизайна портала посвещённому коммерциализации научных разработок вузов, студентов, ученых и граждан РФ. + С.М.Дизайн.doc. Наличие опыта создания порталов - обязательно! Требуемый Порядок разработки портала: ...
Дизайн и HTML-верстка статичной интернет-страницы
Требуется воспроизвести дизайн образца, вставив нужные картинки и тексты (будут предоставлены).
Минимум творчества, максимум старательности.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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