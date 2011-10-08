Оформить официальную страницу на facebook

Необходиом оформить и настроить официальную страницу в соц сети facebook.

Здесь прообраз того, что хотелось бы получить:

http://www.facebook.com/kempinskihotels

Оформлять нужно будет страницу гостиницы

Т.е.

Необходимо создать презентационные вкладки с общей сквозной навигацией по аналогии с примером:

Welcome - стартовая для гостей (с обязалетьной просьбой залайкать страницу)

Услуги

Бронирование (уже есть - вставить в общую навигацию)

Фото/видео

Опросы

Если необходима специальная работа дизайнера - то предоставить тз что нужно сделать и в каком виде