Создание дизайна портала посвещённому коммерциализации научных разработок вузов, студентов, ученых и граждан РФ. + С.М.Дизайн.doc. Наличие опыта создания порталов - обязательно! Требуемый Порядок разработки портала: ...
Требуется разработка дизайна сайтa
Требуется разработка дизайна сайта о DVD-дисках
Пишем в ICQ 636160380
Бюджет 1500 рублей
Оплата по факту
Заявки фрилансеров
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