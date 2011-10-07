Требуется дизайн для сайта - магазина одежды, на базе Joomla.
Дизайн для сайта японских товаров
ТЗ. Нужен дизайн сайта по точной копии картины (только обязательно убрать дерево) при сохранении всех эффектов! И в первую очередь – матовый эффект холста, на котором расположен рисунок (см. рис. yumishop3).
1. Верхняя шапка.
- Начинается с темного цвета рисунка до голубого (обязателен плавный красивый переход).
- Слева направо : логотип ЮМИ - Наши телефоны и Заказать звонок - Иероглиф ЮМИ с информационным текстом в вертикальном красном прямоугольнике (как на рисунке) типа «Всё лучшее из Японии». Иероглиф Юми надо подобрать под фон шапки.
- Ниже вышесказанного кнопки: Главная – Продукция – Акции - Доставка – Контакты – Новости. Кнопки должны быть выполнены в видя японских дощечек (см. рис. дощечки1 и дощечки2)
2. Контент
- Начинается с голубого цвета рисунка и внизу включает часть розового (в общем надо чтобы всё гармонично и красиво смотрелось!).
- Ниже вышесказанных кнопок рубрика Хит Продаж (см. рис. yumishop1)
- Левый контент: Разделы товаров (Здоровье зубов, Уход за волосами, Все для тела, Всё для лица, Аптека, Exlusive) нужно сделать также на фоне японских дощечек (см. рис. дощечки1 и дощечки2).
- Правый контент: в рисунке добавить справа дерево сакуры с легка заметным стволом (например, как на рис. yumishop1 расположен ствол дерева справа). От ствола дерева к центру контента отходит ветка сакуры с крупными нечастыми по количеству листьями, с характерными для сакуры цвета. Если получится ветку сделать так, как будто она уходит вдаль.
- Центральный контент: будет информационный текст.
3. Нижняя шапка.
- Начинается у подножия гор.
- Горы сделать выше (например, см. рис. yumishop3 – приподнять горы можно до уровня двух листочков свисающих с дерева).
- Вершины гор сделать так, чтобы бы было видно, что они заснеженные. Но чтобы смотрелось гармонично.
- Между горами восходящее солнце – ЮМИ логотип.
- Пропорционально перерастающий цвет в следующую цветовую гамму.
P.S. на всякий случай также вложил изначальный файл, который обрезали (см. рис. nach).
Предоставить нужно главную, с победителем сделаем ещё 2 страницы, ничего выдумывать не нужно будет, всё скажем куда и чего.
Заявки фрилансеров
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