Дизайн для сайта японских товаров

# 1 — $ 175

ТЗ. Нужен дизайн сайта по точной копии картины (только обязательно убрать дерево) при сохранении всех эффектов! И в первую очередь – матовый эффект холста, на котором расположен рисунок (см. рис. yumishop3).

1. Верхняя шапка.

- Начинается с темного цвета рисунка до голубого (обязателен плавный красивый переход).

- Слева направо : логотип ЮМИ - Наши телефоны и Заказать звонок - Иероглиф ЮМИ с информационным текстом в вертикальном красном прямоугольнике (как на рисунке) типа «Всё лучшее из Японии». Иероглиф Юми надо подобрать под фон шапки.

- Ниже вышесказанного кнопки: Главная – Продукция – Акции - Доставка – Контакты – Новости. Кнопки должны быть выполнены в видя японских дощечек (см. рис. дощечки1 и дощечки2)

2. Контент

- Начинается с голубого цвета рисунка и внизу включает часть розового (в общем надо чтобы всё гармонично и красиво смотрелось!).

- Ниже вышесказанных кнопок рубрика Хит Продаж (см. рис. yumishop1)

- Левый контент: Разделы товаров (Здоровье зубов, Уход за волосами, Все для тела, Всё для лица, Аптека, Exlusive) нужно сделать также на фоне японских дощечек (см. рис. дощечки1 и дощечки2).

- Правый контент: в рисунке добавить справа дерево сакуры с легка заметным стволом (например, как на рис. yumishop1 расположен ствол дерева справа). От ствола дерева к центру контента отходит ветка сакуры с крупными нечастыми по количеству листьями, с характерными для сакуры цвета. Если получится ветку сделать так, как будто она уходит вдаль.

- Центральный контент: будет информационный текст.

3. Нижняя шапка.

- Начинается у подножия гор.

- Горы сделать выше (например, см. рис. yumishop3 – приподнять горы можно до уровня двух листочков свисающих с дерева).

- Вершины гор сделать так, чтобы бы было видно, что они заснеженные. Но чтобы смотрелось гармонично.

- Между горами восходящее солнце – ЮМИ логотип.

- Пропорционально перерастающий цвет в следующую цветовую гамму.

P.S. на всякий случай также вложил изначальный файл, который обрезали (см. рис. nach).

Предоставить нужно главную, с победителем сделаем ещё 2 страницы, ничего выдумывать не нужно будет, всё скажем куда и чего.